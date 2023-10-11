Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника»

В российских кинотеатрах продолжается прокат фильма «Повелитель ветра», рассказывающего о рекорде знаменитого российского путешественника Федора Конюхова, который в 2016 году всего за 11 дней 4 часа 20 минут, причем с первой попытки, облетел вокруг света на воздушном шаре и приземлился в той же точке, в которой и начал свое экстремальное путешествие.
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