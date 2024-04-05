В «Единой России» рассказали о планах капремонта школ и детских садов

Реализация программы по капитальному ремонту школ, а также старт программ по капремонту детсадов и учреждений профессионального образования обсуждались на федеральном штабе «Единой России» и Министерства просвещения РФ.
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