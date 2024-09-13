Роскачество: Мошенники крадут данные, представляясь специалистами ЕМИАС

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества обнаружили новую мошенническую схему в Telegram, когда злоумышленники представляются специалистами системы ЕМИАС и предлагают перейти в чат-боты для записи к врачу.
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