Представьте себе поле боя. На нем - армия, которая должна защищать мозг от вторжения. Но вместо того чтобы атаковать врага, эта армия вдруг начинает строить ему укрытия, прокладывать дороги и снабжать всем необходимым.
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