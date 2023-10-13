Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Елена Бреслова
    фейк о 40 еврейских младенцах выглядит крайне омерзительно на фоне убитых жидами реальных 500 палестинских детейБез названия
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Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Провал Министерства обороны: у солдат нет даже трусов и носков

Примерно такие заголовки забивали первые полосы западных СМИ с самого начала СВО, когда зарубежная пропаганда стала ернически комментировать массовые сборы гуманитарной помощи в пользу фронта со стороны обычных россиян.

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