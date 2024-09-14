RT виноват в том, что мир недостаточно поддерживает Украину. Об этом заявил Энтони Блинкен. Против телеканала объявлены санкции

© Илья Питалев254 прочтения Сегодня Против телеканала RT ввели санкции, пишет NYT. В Госдепе оправдали нападки на свободу слова так: из-за широкого охвата канал влияет на мировое мнение об украинском конфликте.
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