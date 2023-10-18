Дело о взяточничестве экс-зампрокурора Новосибирской области рассмотрит суд Барнаула

Бывшему зампрокурора Любови Кузьменок продлили срок содержания под стражей. Слушание дела бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок, обвиняемой во взяточничестве, состоится в Алтайском крае.
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