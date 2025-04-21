Завод «КСМ Газобетон» планирует открыть новый цех

Директор предприятия Дмитрий Быковский поделился планами развития производства. Пока основные мощности завода загружены выполнением крупных заказов для социальных объектов республики, но уже в ближайшее время газобетонные блоки появятся в свободной продаже для всех желающих.
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