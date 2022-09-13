Русская весна

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Враг концентрирует технику по всей линии фронта в Запорожской области, — Рогов

Враг концентрирует технику по всей линии фронта в Запорожской области, — Рогов

Враг концентрирует технику практически по всей линии фронта в Запорожской области, передвижение американских гаубиц М-777 и РСЗО к фронту замечены сразу на нескольких направлениях по линии Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле.

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