Враг концентрирует технику практически по всей линии фронта в Запорожской области, передвижение американских гаубиц М-777 и РСЗО к фронту замечены сразу на нескольких направлениях по линии Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле.