Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году

Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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