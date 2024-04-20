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Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году

Рублёво-Архангельскую линию метро полностью запустят в 2029 году

Рублёво-Архангельскую линию Московского метрополитена планируют полностью запустить в 2029 году. Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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