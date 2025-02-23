В Госдуме рассказали, как россияне могут получить сразу три пенсии

Граждане РФ, имеющие трудовой стаж не только в России, но и в государствах ЕАЭС, могут получать пенсию сразу от нескольких стран, рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
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