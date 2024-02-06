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Не только о футболе

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«Сити» приближается к «Ливерпулю», агент Джикии атакует «Спартак», клубное ТВ «Реала» в бешенстве, отменено уголовное дело о нападении на Дикиджи, 100 млн евро для Мбаппе в «Мадриде» и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
Сегодня форвард «Авангарда» Буше выбил цифру 40 в графе «забитые шайбы» (у него сейчас 42) и стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, кто перешагнул этот рубеж за одну регулярку. У спартаковца Николая Голдобина — 33, восемь игр в запасе до конца регулярного турнира. Кажется, у Голди есть все шансы стать четвертым в истории.
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6 час.
Максим Комаров
А куда он денется? Арестуют счета, и получат без его желания. Или Спартак будет ему чёрным налом платить?
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4 час.
Максим Комаров
И как же просто раскачать этот спартачок:) даже делать ничего не нужно. Самопожирающая субстанция, однозначно
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4 час.

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