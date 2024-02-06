«Сити» приближается к «Ливерпулю», агент Джикии атакует «Спартак», клубное ТВ «Реала» в бешенстве, отменено уголовное дело о нападении на Дикиджи, 100 млн евро для Мбаппе в «Мадриде» и другие новости

1. «Ман Сити» одержал волевую победу над «Брентфордом» (3:1) – хет-трик сделал потрясающий Фил Фоден, а Кевин де Брюйне оформил четвертый ассист за последние пять игр.
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