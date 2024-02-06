«Сити» приближается к «Ливерпулю», агент Джикии атакует «Спартак», клубное ТВ «Реала» в бешенстве, отменено уголовное дело о нападении на Дикиджи, 100 млн евро для Мбаппе в «Мадриде» и другие новости

Лена Мисько

Сегодня форвард «Авангарда» Буше выбил цифру 40 в графе «забитые шайбы» (у него сейчас 42) и стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, кто перешагнул этот рубеж за одну регулярку. У спартаковца Николая Голдобина — 33, восемь игр в запасе до конца регулярного турнира. Кажется, у Голди есть все шансы стать четвертым в истории.