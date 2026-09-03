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Куда свернуть с привычного туристического маршрута: 6 идей для путешествий

Куда свернуть с привычного туристического маршрута: 6 идей для путешествий

Что посмотреть в России, если главные достопримечательности уже изучены? Можно ознакомиться с жизнью буддийского монастыря, прикоснуться к звёздам, отправиться на винодельню или чайную плантацию или подняться в горы.

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