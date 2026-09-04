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Мы соседи по планете

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Первые роли в кино любимых советских актеров

Первые роли в кино любимых советских актеров

Всех этих замечательных актеров мы, конечно же, знаем и очень любим. А вот насколько хорошо мы знаем, в каких ролях они снимались в самом начале своей карьеры, предлагаем вам сегодня проверить вместе.

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