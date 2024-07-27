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Пеп о том, когда ждать в «Сити» игроков с Евро: «Сказал им возвращаться, когда соскучатся по мячу. За несколько дней до или после матча за Суперкубок» 

Пеп о том, когда ждать в «Сити» игроков с Евро: «Сказал им возвращаться, когда соскучатся по мячу. За несколько дней до или после матча за Суперкубок» 

«Когда ждать футболистов, игравших на Евро? Как можно позже. Я сказал им возвращаться, когда соскучатся – когда появится желание вновь коснуться мяча.

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