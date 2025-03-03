Xiaomi 15 Ultra — это фотокамера на базе Leica

Практически каждый флагманский телефон умеет делать отличные снимки. Но это не помешало компании Xiaomi продолжить сотрудничество с легендарным производителем камер Leica и выпустить новый Xiaomi 15 Ultra.
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