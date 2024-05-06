Render (RNDR) превысил $10 на фоне оптимизма рынка

Render (RNDR) недавно преодолел значительную отметку в 10 долларов. Это достижение вызвало повышенный интерес со стороны рыночных аналитиков, которые теперь предполагают сильные сигналы покупки альткоина с потенциальной целью до 200 долларов.
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