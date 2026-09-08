Происшествия
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Происшествия

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В Красноярском крае полицейские и общественники напомнили детям о правилах поведения на дороге

В рамках «Декады дорожной безопасности детей» сотрудники полиции и общественники побывали в гостях у воспитанников детского дома.

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