Концессионер похитил почти миллиард рублей и получил срок в колонии

В Хабаровске Центральный районный суд приговорил руководителя «Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации» (ВАНК), являющегося концессионером строительства социальных учреждений в Забайкалье и в Хабаровском крае, Станислава Неверова к 3,5 года лишения свободы за хищение почти одного миллиарда рублей.