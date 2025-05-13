Концессионер похитил почти миллиард рублей и получил срок в колонии

В Хабаровске Центральный районный суд приговорил руководителя «Восточно-Арктической Нефтегазовой Корпорации» (ВАНК), являющегося концессионером строительства социальных учреждений в Забайкалье и в Хабаровском крае, Станислава Неверова к 3,5 года лишения свободы за хищение почти одного миллиарда рублей.
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