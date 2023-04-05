Выступление детского омбудсмена РФ заблокировали в ООН

Делегация Великобритании заблокировала трансляцию выступления уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании в Совете безопасности ООН, которое было организовано по запросу российской стороны.
Делегация Великобритании заблокировала трансляцию выступления уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании в Совете безопасности ООН, которое было организовано по запросу российской стороны.
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