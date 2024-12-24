Олимпийское золото оценили в четыре миллиона рублей

Стали известны суммы единовременных выплат победителям и призерам Олимпиады в Париже летом 2024 года: по четыре миллиона за золотую медаль, по 2,5 миллиона — за серебряную, по 1,7 миллиона — за бронзовую.
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