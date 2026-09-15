В ДОСААФ отчитались о подготовке операторов БПЛА и роботов

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: Только во взаимодействии, в совместной и слаженной работе мы сможем достигнуть поставленных президентом целей Действующий в Смоленске на базе регионального отделения ДОСААФ России военно-учебный многофункциональный Центр по подготовке операторов беспилотников и робототехники отчитался о работе с момента создания, за неполный год.