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Смоленск 2.0

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В ДОСААФ отчитались о подготовке операторов БПЛА и роботов

В ДОСААФ отчитались о подготовке операторов БПЛА и роботов

Губернатор Смоленской области Василий Анохин: Только во взаимодействии, в совместной и слаженной работе мы сможем достигнуть поставленных президентом целей  Действующий в Смоленске на базе регионального отделения ДОСААФ России военно-учебный многофункциональный Центр по подготовке операторов беспилотников и робототехники отчитался о работе с момента создания, за неполный год.

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