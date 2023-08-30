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Больше русского и математики и трудовое обучение: нововведение в школах с 1 сентября 2023

Единые стандарты С 1 сентября 2023 года в российских школах начнет действовать единый стандарт образования, что позволит снять вопрос качества образования при переводе  ребенка из школы в школу, из одного региона в другой.

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