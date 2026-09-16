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Сотрудники МЧС из Бежецка стали призерами областного фестиваля ГТО

Сотрудники МЧС из Бежецка стали призерами областного фестиваля ГТО

На базе спортивного комплекса «Юбилейный» в Твери прошел масштабный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

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