Сотрудники МЧС из Бежецка стали призерами областного фестиваля ГТО

На базе спортивного комплекса «Юбилейный» в Твери прошел масштабный региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
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