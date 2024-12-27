НСИС разъяснил порядок учета электромобилей страховщиками

Банк России уточнил требования к продаже е-ОСАГО, обязав страховщиков дать потребителю возможность указывать мощность двигателя как в киловаттах, так и в лошадиных силах — в зависимости от того, как она отражена в документах клиента.
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