Пленный командир Долматов сообщил об убийстве ВСУ взятых в плен бойцов ВС РФ

Пленный командир одного из взводов 113-й бригады территориальной обороны Украины Александр Долматов заявил ТАСС, что штурмовые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на угледарском направлении убивали попавших в плен российских военнослужащих.
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