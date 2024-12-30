Каллас снова заявила, что ЕС может использовать активы РФ для поддержки Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас снова заявила, что содружество может использовать все замороженные в Европе активы Российской Федерации для финансирования поддержки Украины.
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