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Каллас снова заявила, что ЕС может использовать активы РФ для поддержки Украины

Каллас снова заявила, что ЕС может использовать активы РФ для поддержки Украины

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас снова заявила, что содружество может использовать все замороженные в Европе активы Российской Федерации для финансирования поддержки Украины.

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