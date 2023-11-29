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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ с 37 очками. У Миллера – 35, Макдэвид с 28 делит 9-е место

Сегодня форвард «Тампы» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (1:3).

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