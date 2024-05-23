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Орбитальный склад для американской интервенции

Орбитальный склад для американской интервенции

Соединенные Штаты продолжают готовиться к началу эпохи орбитальных войн. Накануне компания SpaceX вывела на орбиту партию аппаратов глобальной шпионской сети Starshield, каковая должна произвести в разведке такую же революцию, какую произвел в Starlink в спутниковой связи.

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