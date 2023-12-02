Михаил Чаплыга: Евросоюз увеличивает импорт ядерного топлива из России

Пока Украина решила покупать ядерное топливо у Британии (у которой нет ни обогащения ни урана, ни производства), Евросоюз снова увеличил импорт из России ядерного топлива и услуг для реакторов российской разработки.
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