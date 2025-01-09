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Оппонент Трампа согласился помочь переименовать Мексиканский залив при одном условии

Оппонент Трампа согласился помочь переименовать Мексиканский залив при одном условии

Демократы могут помочь избранному президенту США Дональду Трампу переименовать Мексиканский залив, но только при условии, если он согласится на совместную работу с Демократической партией над планом по снижению расходов для американцев.

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