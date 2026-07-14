Андрей Кравченко объявил об угрозе беспилотных катеров в Новороссийске

В Новороссийске, Краснодарский край, объявлена угроза применения беспилотных катеров. Глава города Андрей Кравченко сообщил об этом в своём телеграм-канале, призвав жителей к внимательности и осторожности.
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