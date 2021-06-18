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National Interest: Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams

National Interest: Россия разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams

Российская Федерация разрабатывает оружие для уничтожения американских танков Abrams. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

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