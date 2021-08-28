Разработчики перезапуска Saints Row показали новый город и немного геймплея

Издатель Deep Silver и студия Volition выпустили новый ролик перезапуска Saints Row. В этом видеодневнике разработчики рассказали о городе Санто-Илесо, показали некоторые его места, пару местных банд, а также раскрыли персонажей чуть глубже.
Издатель Deep Silver и студия Volition выпустили новый ролик перезапуска Saints Row. В этом видеодневнике разработчики рассказали о городе Санто-Илесо, показали некоторые его места, пару местных банд, а также раскрыли персонажей чуть глубже.
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