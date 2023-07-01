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Резко выросла очередь на Крымский мост.

Резко выросла очередь на Крымский мост.

 Еще вчера досмотр и проезд занимали около двадцати минут. Сегодня ночью — три часа. То ли какое-то оборудование поломалось, то ли людей в смене на досмотрах почему-то меньше стало, то ли резко увеличилось количество машин, проезжающих в Крым.

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