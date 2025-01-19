Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дороснанился: в Госдуме потребовали проверить Чубайса на преступления

Дороснанился: в Госдуме потребовали проверить Чубайса на преступления

Провести доследственную проверку деятельности Анатолия Чубайса предложили депутаты Госдумы Андрей Картаполов, возглавляющий комитет по обороне, и Андрей Луговой, занимающий пост первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

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Комментарии
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Астон Мартин
он наступает , а не наступил ...разница принципиальная ...а вот когда наступит тогда и шампанское можно будет открывать ...
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3 час.
Maxim Yushkin
❤️ 😉А Гитлера сюда за что?🤣
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44 мин.
Maxim Yushkin
😎 Собчака- трогать &quot;низззя&quot;! (Даже дочка его &quot;убежала&quot;, несмотря на хамское своё поведение. 😉)
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33 мин.

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