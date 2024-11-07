Гормоны и лишний вес. Почему вы не можете похудеть

Гормональный дисбаланс – одна из причин лишнего веса. Мой опыт показывает, что какие-то проблемы можно решить самостоятельно – правильно питаться, двигаться, спать не меньше 7 часов, бороться со стрессом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии