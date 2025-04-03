«Сейчас идут торг и игра. Как МОК скажет, так международные федерации и будут делать». Васильев о возможном допуске россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал, в частности, заявление Международной федерации лыжного спорта (FIS) о том, что вопрос выдачи wild card россиянам перед Олимпиадой-2026 сейчас не рассматривается.
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