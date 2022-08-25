"Разбит купол надежд": 3 знака зодиака познают всю горечь любовных обид до конца августа

Астрологи назвали знаки зодиака, которые познают всю горечь любовных обид до конца августа. Купол надежд разобьется над представителями именно этих двух созвездий, а их романтическая аура будет пропитана слезами насквозь.
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