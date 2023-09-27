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Посол РФ потребовал извинений от Канады перед русскими за овации эсесовцу Хунки

Посол РФ потребовал извинений от Канады перед русскими за овации эсесовцу Хунки

Посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от канадских властей перед русскими и русской общиной Канады за чествование с овациями в парламенте страны 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки, передает ТАСС.

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