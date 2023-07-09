Салат Гадо-гадо

Этот салат с удивительным для нас названием – азиатская версия французского салата нисуаз. То есть всякие разные ингредиенты – в основном овощи, но есть еще вареные яйца, тофу, а иногда и мясо, птица или креветки – выкладываются на одно блюдо.
Этот салат с удивительным для нас названием – азиатская версия французского салата нисуаз. То есть всякие разные ингредиенты – в основном овощи, но есть еще вареные яйца, тофу, а иногда и мясо, птица или креветки – выкладываются на одно блюдо.
Свежие комментарии