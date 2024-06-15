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Синхронное плавание. Игры БРИКС. Платонова и Мальцев выиграли золото в микст-дуэте

Синхронное плавание Игры БРИКС Казань  Микст-дуэты, произвольная программа 1. Олеся Платонова – Александр Мальцев (Россия) – 233,0779 2.

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