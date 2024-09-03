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Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16

Антонов: США не удалось обучить украинских пилотов управлению F-16

Американские инструкторы не смогли обучить украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом говорится в комментарии посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, размещенного в Telegram-канале дипмиссии.

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Комментарии
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Meerflieger
Интересно, наши хохлам/пиндосам 16 лямов, обещаных за сбитый F-16, заплатят? 🤔😃
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