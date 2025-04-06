Власти Иркутской области о восстановлении после урагана

В Иркутской области ликвидируют последствия сильного ветра в шести территориях. Губернатор Игорь Кобзев провел заседание комиссии по ЧС, где обсуждались вопросы восстановления электроснабжения и оценки ущерба.
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