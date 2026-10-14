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Царьград

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В Ростове-на-Дону октябрь стал самым тёплым за 20 лет

В Ростове-на-Дону октябрь стал самым тёплым за 20 лет

Вторая декада октября в Ростове-на-Дону стала самой тёплой за последние 20 лет: средняя температура достигла +15 градусов, превысив климатическую норму на 4,1 градуса.

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