💡 Некоторые районы Крыма временно остались без света Ограничения электроснабжения затронули Коктебель: улицы Айвазовского, Десантников, Королева, Ленина, Мичурина, Пограничная, Победы, Серова, Стамова, а также переулки Долинный, Пограничный, Цветочный, Базарный и прилегающие к ним улицы и переулки.