Петербургские онкологи поставили мировой рекорд — в течение серии операций они удалили в общей сложности 170 метастазов

Пациент с остеосаркомой ранее проходил лечение в Германии, где удалось остановить рост очагов. Однако там врачи удаляют не более 10-15 метастазов за одну операцию, большее количество, согласно протоколам, сдерживают химиотерапией.
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