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Медвежий угол

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В России заговорили о переходе на «военные рельсы» из-за смертоносных атак ВСУ

В России заговорили о переходе на «военные рельсы» из-за смертоносных атак ВСУ

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Александр Река / ТАСС России пора становиться на «военные рельсы» и увеличить число граждан, предотвращающих атаки ВСУ.

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Комментарии
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Владимир Витковский
... давай назовем- ночная ваза- более прилично, ене правда ли?!
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1 н.
Владимир Витковский
... подобных необходимо безжалостно и показательно вешать на площадях, с наказанием родственников, воспитавших блевотину, действующую в интересах хрюкаины.
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1 н.
ВВ
Владимир Витковский
... что взять с ночной вазы?!
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1 н.