В России заговорили о переходе на «военные рельсы» из-за смертоносных атак ВСУ

RTVI САМОЕ ВАЖНОЕ Александр Река / ТАСС России пора становиться на «военные рельсы» и увеличить число граждан, предотвращающих атаки ВСУ.
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