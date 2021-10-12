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СМИ: Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в "Стражах Галактики 3"

СМИ: Уилл Поултер сыграет Адама Уорлока в "Стражах Галактики 3"

Издание Deadline сообщило, что актер Уилл Поултер, известный по лентам "Мы — Миллеры" и "Хроники Нарнии: Покоритель Зари" сыграет Адама Уорлока в третьей части "Стражей Галактики".

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