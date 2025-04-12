Технократы из окружения Трампа желают ослабить европейских конкурентов, чтобы с ними было легче «договариваться» «Европа окрысилась на Россию», – об этом в первой декаде апреля заявил министр иностранных дел РФ С.
Почему Европа окрысилась на Россию
Комментарии
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Eduard
Ну,а потом лакомый кусок страна Украина.Населению "лапшу на уши" вешают и землю с недрами хапнуть.Мы бананы и прочее покупаем,это не подарки.Не понимаю,как можно купить машину и подарить страну!
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15 час.
Мержик NL
ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ АДОЛЬФА ГИТЛЕРА ?!
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8 час.
Николай Гинц
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ РЕВАНШИЗМ ЕВРОПЫ! ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД.
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2 час.
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